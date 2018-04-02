Юрий Вернидуб: Шахтер заслуженно победил. Футбол

После матча с донецким «Шахтёром» (0:3) Юрий Вернидуб прокомментировал игру, а также ответил на вопрос журналистов:

- Заслуженно выиграл «Шахтер», он сегодня лучше выглядел, было достаточно моментов. Мы, к сожалению, не показали ничего. Но бывает и такое. Не получилось что-то в создании моментов. «Шахтер» был на шаг впереди. Если бы не Лунин, счет мог бы быть большим. Но отмечу, что все-таки третий мяч может был и по его вине. Но он до этого столько раз выручил. Всякое бывает. Еще раз поздравляю «Шахтер» с победой!

- Юрий Николаевич, к следующей игре с «Динамо» мы подходим сразу без ряда игроков. Какие тактические планы на эту игру?

- Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Относительно этой ситуации, да, к сожалению, два человека, которые у нас в аренде из «Динамо» не будут играть, а также четыре человека, которые получили карточки. Это Максим Лунев, Силас, Евгений Опанасенко, Иури. Они пропустят эту игру. Но ничего страшного, есть другие футболисты, как раз будет шанс для них показать себя с лучшей стороны.

- Насколько серьезные проблемы со здоровьем у Сватка и Андриевского?

- Мне сложно сказать сейчас, завтра утром сделают Сватку МРТ, тогда будет понятно. Возможно повреждение боковой связки. У Андриевского возникли проблемы со спиной буквально за день до игры. Все остальные в строю. И я думаю мы в Киеве с «Динамо» дадим бой. Мы обязаны это делать потому что у команды есть цели и задачи.

- Сегодня в составе мы увидели Максима Лунева вместо Давида Фаупалы. С чем это связано?

- Решил сделать такой ход. Фаупала хорошо играл во Львове в матче с «Вересом». Он все-таки приехал за неделю до начала чемпионата и у него еще не такой готовности как у других ребят. А также Евгений Чеберко себя не очень хорошо чувствовал после сборной. Тем более он там не играл так как болел, была температура. Дали время восстановится.

- Будет ли расставание с Луниным в межсезонье?

- Мне сложно сказать. Эти вопросы в компетенции президента клуба, генерального директора. Конечно, мне как тренеру не хотелось бы. Но если будет достаточно серьезное предложение, возможно будет принято решение. Это парень достаточно перспективный и достоин того чтобы играть на высоком уровне.