Бонуччи: Отпраздновал свой гол из-за реакции болельщиков Ювентуса

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое празднование гола в выездном матче Серии А с «Ювентусом» (1:3). Напомним, что Бонуччи ранее играл именно за туринский клуб, поэтому во время прошедшего поединка болельщики хозяев освистывали и оскорбляли защитника.

«Конечно, это был эмоциональный порыв. Я думал, что симпатии болельщиков разделятся поровну – 50 на 50, но они предпочли освистывание. Думаю, я многое сделал для «Ювентуса», за семь лет я провел больше всех матчей за этот клуб, и не заслужил такого приема.

Я не злюсь на болельщиков, они вправе поступать так, как считают нужным. Матч получился интенсивным и эмоциональным. Я не планировал праздновать свой гол, но после реакции болельщиков передумал.

Знаю, что прервал серию «Юве» без пропущенных мячей. После игры пошутил со своими бывшими партнерами по команде по этому поводу, ведь я был в «Ювентусе», когда мы установили рекорд по количеству сухих матчей в 2016-м», – рассказал Бонуччи.

Bonucci celebrating a goal in Turin wearing red and black. Imagine thinking that a year ago. pic.twitter.com/EtySsJMBRK

— Mootaz Chehade (@MHChehade) 31 марта 2018 г.


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