АЕК громит Панатинаикос и еще ближе к титулу

Серхио Араухо своим дублем и Родриго Гало помогли АЕКу оформить классический разгром в дерби над "Панатинаикосом" - 3:0. Команда Маноло Хименеса и Дмитрия Чигринского приблизилась очень близко к первому титулу Суперлиги за последние 24 года.

Аргентинский форвард Араухо, который в этом сезоне стал одним из талисманов "орлов", забив уже десяток мячей, открыл счет на 30-й минуте, а через четыре минуты уже аргентинец "Пао" Эмануэль Инсуа был удален с поля за вторую желтую карточку. Играя в большинстве, АЕК увеличил давление, и в начале второго тайма Гало, а в середине второго тайма Араухо довели счет до разгромного. Дмитрий Чигринский провел весь матч.

АЕК увеличил свой отрыв от второго "Олимпиакоса" до шести очков за четыре тура до окончания чемпионата. Хотя официально еще не внесены в турнирную таблицу Суперлиги вычеты очков у ПАОКа и техническая победа АЕКа из-за апелляции салоникского клуба, которую заслушают на будущей неделе. После этого официальная таблица примет соответствующий нашему сайту вид.

ПАС "Ламия", за которую играют украинцы Евгений Будник и Виталий Приндета, взяла важное очко на поле конкурента за право остаться в Суперлиге.

2017-18, Чемпионат Греции

Игровой день : 2018-04-01

"АЕК" - "Панатинаикос" 3:0 (1:0)

"Керкира" - "ПАС Ламия" 0:0 (0:0)

"Аполлон Смирнис" - "Лариса" 3:0 (1:0)

"Панионис" - "Ксанти" 0:0 (0:0)


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