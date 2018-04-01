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"Заря" - "Шахтер" - 0:3. 25 тур (ВИДЕО) Заря - Шахтер - 0:3 (0:1) Голы: Тайсон, 41 (0:1). Феррейра, 61 (0:2). Кайоде, 90+3 (0:3). Оларенважу Кайоде. Фото: shakhtar.com «Заря» (Луганск): Лунин, Тымчик, Чечер, Сваток (Прийма, 9), Опанасенко, Харатин (Гордиенко, 72), Караваев, Лунев (Фопала, 46), Силас, Громов, Юри Фрейтас. «Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Ордец, Бутко, Степаненко, Фред, Марлос (Дентинью, 86), Тайсон, Алан Патрик (Зубков, 90+3), Феррейра (Кайоде, 90+1). Наказания: Исмаили, 24. Лунев, 27. Силас, 63. Прийма, 70. Фред, 85. Феррейра, 90+1. Тымчик, 90+2. Юри Фрейтас, 90+5. Хочолава, 90+5 (предупреждения). Опанасенко, 88 (удаление). Судьи: Романов (Днепр), Чертоляс (Херсон), Жуков (Харьков). 1 апреля. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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