В Мариуполе болельщики подрались с полицией во время матча. Футбол

Сообщается об одном пострадавшем и нескольких задержанных

В Мариуполе во время футбольного матча между местной командой и киевским "Динамо" возникла драка между болельщиками и правоохранителями.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни", - говорится в сообщении.

О причинах драки не сообщается, однако предположительно она возникла из-за запрета полиции покидать сектора во время перерыва между таймами. Несколько болельщиков все равно покинули свои места, несмотря на предупреждения, что зайти обратно они не смогут.

Когда полиция отказалась впустить их обратно в сектор, началась ссора, во время которой остальные болельщики, видимо, решили помочь своим товарищам.

Отмечается, что один из болельщиков, участвовавших в драке, пострадал. Еще несколько человек были задержаны, однако в полиции заверили, что их отпустят, как только будут установлены все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, на матче УПЛ в Мариуполе присутствовал президент Петр Порошенко.


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