"Мариуполь" - "Динамо" - 2:3. 25 тур

Мариуполь - Динамо - 2:3 (1:0)
 
Голы: Тотовицкий, 28 (1:0), Беседин, 47 (1:1). Шапаренко, 65 (1:2). Цыганков, 72 (1:3). Тотовицкий, 78 (2:3).
Фото "Мариуполь" - "Динамо" - 2:3. 25 тур
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
«Мариуполь»: Худжамов, Насонов, Яворский, Демири, Дава, Дедечко (Игнатенко, 80), Мишнев, Болбат (Диденко, 75), Чурко (Тищенко, 75), Пихаленок, Тотовицкий.
 
«Динамо» (Киев): Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Ротань, Буяльский, Морозюк (Шапаренко, 46), Гармаш (Шепелев, 77), Цыганков, Беседин.
 
Наказания: Гармаш, 59. Бурда, 62. Дедечко, 66. Бойко, 90 (предупреждения).
 
Судьи: Можаровский (Львов), Плужник (Харьков), Алехин (Хмельницкий).
 
1 апреля. Мариуполь. Стадион имени Владимира Бойко. 10 742 зрителя.
 


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