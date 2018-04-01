Украинка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу

Шахматистка проиграла одну партию, в итге набрав 10 очков из 14.

Украинка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу
Фото: Львівський портал

Титулованная украинская шахматистка Анна Музычук стала победительницей женского чемпионата Европы по блицу, передает Укринформ.

В Батуми (Грузия) 1 апреля 77 участниц играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Украинская шахматистка потерпела единственное поражение (от Ани Матнадзе из Испании), набрав в итоге 10 очков из 14.

Серебряным призером чемпионата стала немецкая шахматистка Элизабет Пэтц, бронзовым - полька Моника Сочко (у обеих по 9,5 очка).

Напомним, Анна Музычук является чемпионкой мира по быстрым шахматам (рапид) и блицу 2016 года.


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