Украинка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу

Шахматистка проиграла одну партию, в итге набрав 10 очков из 14.

Титулованная украинская шахматистка Анна Музычук стала победительницей женского чемпионата Европы по блицу, передает Укринформ.

В Батуми (Грузия) 1 апреля 77 участниц играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Украинская шахматистка потерпела единственное поражение (от Ани Матнадзе из Испании), набрав в итоге 10 очков из 14.

Серебряным призером чемпионата стала немецкая шахматистка Элизабет Пэтц, бронзовым - полька Моника Сочко (у обеих по 9,5 очка).

Напомним, Анна Музычук является чемпионкой мира по быстрым шахматам (рапид) и блицу 2016 года.