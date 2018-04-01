НХЛ: Голкипер Филадельфии получил травму

Голкипер "Филадельфии Флайерз" Михал Нойвирт получил травму нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ . Он восстановится в ближайшие дни.

30-летний вратарь травмировался в среду во втором периоде матча против "Колорадо Эвеланш", который завершился победой "Флайерз" со счетом 2:1. Он успел парировать десять бросков. Потом его заменил Петр Мразек.

В этом сезоне Нойвирт одержал девять побед и потерпел десять поражений, пропуская в среднем 2,6 шайбы за игру (КН) и отражая 91,5% бросков (ОБ).

В субботу "Филадельфия" вызвала из АХЛ Алекса Лайона. На его счету семь матчей за "Флайерз" (4-2-1, КН - 2,75, ОБ - 90,5%).

"Филадельфия" (39-25-14) пока занимает седьмое место в Восточной конференции, которое дает право участвовать в борьбе за Кубок Стэнли. В воскресенье (19:30) "Флайерз" принимают у себя дома "Бостон Брюинз". "Филадельфия" на три очка опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице конференции ("Нью-Джерси Девилз") и на одно отстает от третьего места в Столичном дивизионе ("Коламбус Блю Джекетс").