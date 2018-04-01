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В Мариуполе усилили меры безопасности ради "Динамо" Киевское «Динамо» прибыло в Запорожье самолетом, а оттуда добирались в Мариуполь на автобусе. На протяжении всего маршрута с Запорожья в Мариуполь автобус сопровождала полиция. Фото: fcdynamo.kiev.ua Возле отеля, в котором поселились представители штаб киевского клуба, усилили безопасность. Работает взрывотехническая служба, представители частных охранных служб и усиленные патрули полиции. footballua.tv

Спорт-Экспресс

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