В Мариуполе усилили меры безопасности ради "Динамо"

Киевское «Динамо» прибыло в Запорожье самолетом, а оттуда добирались в Мариуполь на автобусе.
 
На протяжении всего маршрута с Запорожья в Мариуполь автобус сопровождала полиция.
Фото В Мариуполе усилили меры безопасности ради "Динамо"
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
Возле отеля, в котором поселились представители штаб киевского клуба, усилили безопасность.
 
Работает взрывотехническая служба, представители частных охранных служб и усиленные патрули полиции.
 


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