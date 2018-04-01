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2018-04-01
В Мариуполе усилили меры безопасности ради "Динамо"
Киевское «Динамо» прибыло в Запорожье самолетом, а оттуда добирались в Мариуполь на автобусе.
На протяжении всего маршрута с Запорожья в Мариуполь автобус сопровождала полиция.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Возле отеля, в котором поселились представители штаб киевского клуба, усилили безопасность.
Работает взрывотехническая служба, представители частных охранных служб и усиленные патрули полиции.
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