Украинская саблистка Харлан выиграла турнир Гран-При в Сеуле

Для украинки это уже вторая победа кряду на турнирах такого масштаба

Сильнейшая украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей второго Гран-При сезона. К титулу победительницы Гран-При в Канкуне, олимпийская чемпионка Пекина-2008 добавила титул за победу в Гран-При в Сеуле.

Украинка была «посеяна» под первым номером, и в 1/32 одержала победу над итальянкой Киарой Мормиле со счетом 15:12. Далее лидер сборной Украины без проблем преодолела сопротивление японки Рисо Такашимы (15:7), выбила из борьбы россиянку Светлану Кормильцину (15:13) и в четвертьфинале победила кореянку Су Йон Чои (15:11).

В полуфинале Харлан взяла реванш у румынки Бьянки Песку за поражение на предыдущем этапе Кубка мира в Афинах, обыграв соперницу с минимальным преимуществом – 15:14, а в финале не оставила шансов второму номеру мирового рейтинга Анне Мартон из Венгрии (15:7).

Таким образом, Ольга Харлан выиграла два из трех турниров Гран-При.

Всего в соревновательном календаре три турнира серии Гран-При, однако последний этап пройдет в Москве, и украинская саблистка пропустит его в связи с запретом Министерства молодежи и спорта Украины на выступление наших спортсменов на территории РоSSии.