Украинская саблистка Харлан выиграла турнир Гран-При в Сеуле
Для украинки это уже вторая победа кряду на турнирах такого масштаба
Сильнейшая украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей второго Гран-При сезона. К титулу победительницы Гран-При в Канкуне, олимпийская чемпионка Пекина-2008 добавила титул за победу в Гран-При в Сеуле.
Украинка была «посеяна» под первым номером, и в 1/32 одержала победу над итальянкой Киарой Мормиле со счетом 15:12. Далее лидер сборной Украины без проблем преодолела сопротивление японки Рисо Такашимы (15:7), выбила из борьбы россиянку Светлану Кормильцину (15:13) и в четвертьфинале победила кореянку Су Йон Чои (15:11).
В полуфинале Харлан взяла реванш у румынки Бьянки Песку за поражение на предыдущем этапе Кубка мира в Афинах, обыграв соперницу с минимальным преимуществом – 15:14, а в финале не оставила шансов второму номеру мирового рейтинга Анне Мартон из Венгрии (15:7).
Таким образом, Ольга Харлан выиграла два из трех турниров Гран-При.
Всего в соревновательном календаре три турнира серии Гран-При, однако последний этап пройдет в Москве, и украинская саблистка пропустит его в связи с запретом Министерства молодежи и спорта Украины на выступление наших спортсменов на территории РоSSии.
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01.04.2018 13:32