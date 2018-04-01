Саутгейт не намерен привлекать в сборную Харта

Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт, вероятнее всего, не попадет в состав сборной Англии на чемпионат мира 2018 года.

Как сообщает The Sunday Mirror, главный тренер сборной Гарет Саутгейт склоняется к кандидатуре голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, а также вратаря "Сток Сити" Джека Бартленда.

Также Саутгейт готов рассмотреть кандидатуру вратаря "Бернли" Тома Хитона, если он сможет восстановиться после вывиха плеча, который вывел его из строя на полгода.

Харт неудачно сыграл на Евро-2016, после чего потерял место в воротах "Манчестер Сити" и был вынужден уйти в аренду.

Харт, который стал первым вратарем сборной Англии после Кубка мира 2010 года, провел этот сезон в "Вест Хэме", тем не менее и в этом клубе он зарекомендовал себя не с лучшей стороны.




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