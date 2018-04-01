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Примера: Месси спасает "Барселону" от первого поражения (ВИДЕО) "Севилья" и "Барселона" в матче 30-го тура чемпионата Испании сыграли вничью. Хозяева поля до 88-й минуты вели со счетом 2:0. Однако каталонцы усилиями Луиса Суареса и Лионеля Месси смогли сравнять счет, забив свои голы за минуту. Фото: sevillafc.es "Барселона" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. "Севилья" занимает шестое место. Чемпионат Испании Примера 30-й тур "Севилья" - "Барселона" - 2:2 (1:0) Голы: Васкес, 36 (1:0). Муриэль, 50 (2:0). Луис Суарес, 88 (2:1). Месси, 89 (2:2). "Севилья": Рико, Меркадо (Лаюн, 46), Лангле, Кьер, Эскудеро, Банега, Н`Зонзи, Васкес, Корреа (Писарро, 72), Хесус Навас (Нолито, 81), Муриэль. "Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Паулинью (Суарес, 77), Ракитич, Иньеста (Пако Алькасер, 81), Дембеле (Месси, 58), Луис Суарес, Филиппе Коутинью. Предупреждения: Меркадо, 34. Рико, 44. Судья: Гонсалес Гонсалес. 31 марта. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".

Спорт-Экспресс

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