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НБА: Топ-5 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Джарретта Аллена (Бруклин), Джавейла Макги (Голден Стєйт), Кариса ЛеВерта (Бруклин), Терри Розье (Бостон) и Майкла Бизли (Нью-Йорк). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей регулярного чемпионата. Нью-Йорк - Детройт - 109:115 (27:30, 27:26, 30:29, 25:30)

Вашингтон - Шарлотт - 107:93 (30:27, 20:24, 37:23, 20:19)

Бостон - Торонто - 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15)

Майами - Бруклин - 109:110 ОТ (32:22, 23:26, 21:32, 25:21, 8:9)

Сакраменто - Голден Стэйт - 96:112 (25:28, 24:29, 20:36, 27:19)

Terrikon

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