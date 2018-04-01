Конте не уверен, что останется в Челси на следующий сезон. Футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте пока не знает, что ждет его по окончании чемпионата Англии. "Синие", отставая от "Манчестер Сити" на 28(!) очков, уже не смогут защитить свой чемпионский титул. Однако главная задача, которая стоит сейчас перед Конте и его командой - завоевание путевки в Лигу чемпионов. И не факт, что ее получится решить: "Челси" отстает от идущего на четвертом месте "Тоттенхэма" на пять очков.

- Продолжу ли я работать в "Челси"? Честно скажу - не знаю. Но это не моя проблема, а проблема клуба. Футболисту проще понять, остается ли он в команде или нет. У нас все по-другому. У тренера может быть контракт, но никто не знает, что произойдет после одного матча или по окончании сезона. Наше будущее сильно зависит от результата, - заявил Антонио Конте.

Вместе с тем, итальянская пресса, анализируя круг претендентов на пост главного тренера сборной Италии, нередко включала в него и Конте.




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