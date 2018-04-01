Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: результаты матчей 1 апреля Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Нью-Йорк - Детройт - 109:115 (27:30, 27:26, 30:29, 25:30)

НН: Бизли - 32, Берк - 18+15 передач, Хардуэй - 18

ДП: Драммонд - 22+17 подборов, Толливер, Джексон - по 17 Вашингтон - Шарлотт - 107:93 (30:27, 20:24, 37:23, 20:19)

ВУ: Портер - 26+11 подборов, Бил - 22

ШХ: Ховард - 22+13 подборов, Монк - 17 Бостон - Торонто - 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15)

БС: Моррис - 25, Тэйтум - 24, Розье - 21

ТР: Дерозан - 32, Ибака - 15+10 подборов Майами - Бруклин - 109:110 ОТ (32:22, 23:26, 21:32, 25:21, 8:9)

МХ: Джонсон, Драгич - по 18, Олиник - 16

БН: Холлис-Джефферсон - 20+14 подборов, Леверт - 19+12 подборов Сакраменто - Голден Стэйт - 96:112 (25:28, 24:29, 20:36, 27:19)

СК: Хилд - 19, Фокс - 15

ГС: Дюрант - 27+10 подборов, Томпсон - 25

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.