НБА: результаты матчей 1 апреля

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Нью-Йорк - Детройт - 109:115 (27:30, 27:26, 30:29, 25:30)
НН: Бизли - 32, Берк - 18+15 передач, Хардуэй - 18
ДП: Драммонд - 22+17 подборов, Толливер, Джексон - по 17

Вашингтон - Шарлотт - 107:93 (30:27, 20:24, 37:23, 20:19)
ВУ: Портер - 26+11 подборов, Бил - 22
ШХ: Ховард - 22+13 подборов, Монк - 17

Бостон - Торонто - 110:99 (31:33, 22:22, 29:29, 28:15)
БС: Моррис - 25, Тэйтум - 24, Розье - 21
ТР: Дерозан - 32, Ибака - 15+10 подборов

Майами - Бруклин - 109:110 ОТ (32:22, 23:26, 21:32, 25:21, 8:9)
МХ: Джонсон, Драгич - по 18, Олиник - 16
БН: Холлис-Джефферсон - 20+14 подборов, Леверт - 19+12 подборов

Сакраменто - Голден Стэйт - 96:112 (25:28, 24:29, 20:36, 27:19)
СК: Хилд - 19, Фокс - 15
ГС: Дюрант - 27+10 подборов, Томпсон - 25


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