Без Неймара ПСЖ забирает первый трофей у Монако. Футбол

"Пари-Сен-Жермен" пока не может реализовать свои амбиции в Лиге чемпионов, но во Франции он беспощаден к своим соперникам. Команда Унаи Эмери классически разгромила пока еще действующего чемпиона "Монако" со счетом 3:0 в финале Кубка Лиги и в пятый раз подряд выиграл этот трофей.

Матч состоялся в Бордо, и парижане уже к середине первого тайма решили исход поединка. Даже без травмированной суперзвезды Неймара у них не было проблем, а забивали Эдинсон Кавани на восьмой и 85-й минутах, а также Анхель ди Мария на 21-й.

Уругвайский бомбардир стал третьим самым результативным футболистом в истории турнира с 13 голами, а ПСЖ стал рекордсменом по количеству выигранных трофеев - 8. Кавани забил дважды и в прошлогоднем финале тому же "Монако", но тогда счет был 4:1.

???????? #FinaleCDL ?Y quien es el Hombre del Partido?@KMbappe pic.twitter.com/wDfkdim6fL

— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 31 марта 2018 г.


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