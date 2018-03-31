Шоу Ибрагимовича в дерби Лос-Анджелеса: два гола для победы за 20 минут. Футбол

Златан Ибрагимович триумфально дебютировал за свой новый клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" в городском дерби против "Лос-Анджелес ФК". В первом же матче он забил два мяча, которые помогли его команде одержать волевую победу - 4:3.

"Гэлэкси" неудачно начали матч, пропустив от мексиканской звезды Карлоса Велы два мяча на 5-й и 26-й минутах, а после автогола Стереса на 48-й минуте, казалось, что в этой игре уже все ясно. Однако, все оказалось не так печально. После того, как Ллетгет на 61-й минуте сократил отставание, его через десять минут заменил Златан. Тут то и шведский бомбардир показал мастер-класс. Вниманием к Ибрагимовичу через две минуты воспользовался Понтиус, сокративший разрыв до минимума, а еще через четыре минуты Златан фантастическим ударом сделал счет равным. Триумфальное возвращение в футбол после травмы Ибра-гол завершил на 91-й минуте, принеся своей новой команде суперволевую победу - 4:3!