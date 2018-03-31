Марсель в концовке вырывает победу у Дижона

Поздние голы Лукаса Окампоса и Димитрия Пайе принесли "Марселю" выездную победу над "Дижоном" - 3:1 в единственной субботней встрече 31-го тура Лиги 1.

Валер Жермен открыл счет на 36-й минуте после классной подачи Пайе. В начале второго тайма "провансальцы" потеряли своего вратаря-ветерана Стива Манданда из-за травмы, которого заменил Джон Пелле. Резервный вратарь несколько раз успел спасти гостей перед тем, как на 73-й минуте Квон Чан-Хонг сравнял счет. Однако на последних минутах "Марсель" сумел вырвать победу. Окампус после подачи углового и скидки Жермена буквально внес мяч с линии ворот, а Пайе реализовал пенальти на пятой добавленной минуте. Интересно, что это был уже второй 11-метровый, назначенный в компенсированное время. Седрик Ямбер был удален за фол последней надежды, но Пайе был неточен с "точки".

Это было первое домашнее поражение "Дижона" почти за шесть месяцев, и они с 38-ю очками занимают десятое место. "Марсель" на третьем месте, отставая на четыре от "Монако", и опережая "Лион" на пять баллов в погоне за Лигой чемпионов.

2017-18, Чемпионат Франции

Игровой день : 2018-03-31

"Дижон" - "Марсель" 1:3 (0:1)

Голы: Жермен, 36 (0:1); Квон, 73 (1:1); Окампос, 89 (1:2); Пайе, 96 (пенальти) (1:3)

Удаления: Ямбере, 92




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