Бундеслига: "Бавария" забила дортмундской "Боруссии" 6 мячей

"Бавария" разгромила "Боруссию" из Дортмунда в матче 28-го тура чемпионата Германии - 6:0.

Хет-трик оформил бывший форвард дортмундцев Роберт Левандовски.

Роберт Левандовски. Фото: bild.de

Он лидирует в таблице бомбардиров с 26 голами. Занимающий второе место Пьер-Эмерик Обамеянг забил в два раза меньше - 13.

"Бавария" лидирует в турнирной таблице, на 17 очков опережая "Шальке". Гельзенкирхенцы сохраняют теоретические шансы на чемпионство, но в оставшихся 6 турах им нужно не только одержать 6 побед, но и надеяться, что "Бавария" не наберет ни одного очка (либо наберет одно, но продемонстрирует очень плохую разность мячей).

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28-й тур

"Бавария" - "Боруссия" Д - 6:0 (5:0)

Голы: Левандовски, 5 (1:0). Родригес, 14 (2:0). Мюллер, 23 (3:0). Левандовски, 44 (4:0). Рибери, 45+1 (5:0). Левандовски, 87 (6:0).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба (Киммих, 46), Хави Мартинес, Мюллер, Родригес (Тиагу Алькантара, 65), Роббен, Левандовски, Рибери (Руди, 69).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Аканджи, Шмельцер, Дахуд, Кастро (Вайгль, 29), Гетце (Нури Шахин, 78), Пулишич (Филипп, 75), Батшуайи, Шюррле.

Предупреждения: Рибери, 65. Вайгль, 65.

Судья: Данкерт (Германия).