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2018-03-31
"Ворскла" - "Верес" - 0:0. 25 тур
Ворскла - Верес - 0:0
"Ворскла" (Полтава): Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай, Скляр, Шарпар (Кадимян, 78), Васин (Сергийчук, 63), Кулач (Кобахидзе, 46), Ребенок, Коломоец.
Фото: vorskla.com.ua
"Верес" (Ровно): Бандура, Мягков, Борзенко, Адамюк, Симинин, Каленчук, Карасюк, Кожанов (Жулио Сезар, 71), Степанюк, Западня (Пепи, 69), Кулиш.
Предупреждения: Кулач, Ребенок, Сергийчук, Сапай - Каленчук.
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