НХЛ: В воротах Чикаго сыграл бухгалтер

Скотт Фостер не думал, что этот четверг станет для него особенным. 36-летний бухгалтер из городка Оук-Парк в штате Иллинойс в этом сезоне 15 раз побывал на играх "Чикаго Блэкхокс" в качестве вратаря на чрезвычайный случай, сообщает официальный сайт НХЛ .

Все началось вечером, когда он находился недалеко от арены United Center. Ему сказали надеть форму и готовиться к игре против "Виннипег Джетс". Потом в начале третьего периода основной вратарь Колин Делиа получил травму, и Фостеру пришлось выйти на лед.

"Я ничего не слышал, только слова, что надо надеть маску", - сказал Фостер.

Фостер провел на площадке 14:01, парировал семь бросков, не пропустил ни одной шайбы, и "Чикаго" победил со счетом 6:2. Победа была записана на счет Делиа, дебютировавшего в НХЛ . Он парировал 25 бросков из 27 и был вынужден просить замену из-за судороги. Фостер играет в хоккей в любительской лиге на катке Johnny's IceHouse West. Это бывший тренировочный каток "Блэкхокс", который находится в полутора километрах от арены United Center.