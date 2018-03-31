Игрок "Ливерпуля" Салах получил более 1 млн голосов на выборах президента Египта, при этом не баллотировавшись. Футбол
29 голов, забитых Мохамедом в АПЛ – лучшая президентская кампания
Атакующий полузащитник клуба "Ливерпуль" и сборной Египта Мохамед Салах получил более 1 млн голосов на выборах президента своего государства, при этом не баллотировавшись.
Напомним, президентские выборы в Египте состоялись 26-28 марта. На место главы государства претендовали два кандидата – Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Мусса Мустафа Мусса.
По информации The Economist, более миллиона бюллетеней были испорчены при голосовании. Граждан не устраивал выбор ни одного из кандидатов - они вычеркивали обоих, и вписывали футболиста Английской Премьер-Лиги Мохамеда Салаха, ставя галочку напротив его фамилии.
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