Усик до сих пор не знает дату боя с Гассиевым

Все знают дату проведения финального поединка WBSS.., кроме одного из участников этого боя

Усик до сих пор не знает дату боя с Гассиевым
Александр Усик и Мурат Гассиев
Фото: sportarena

В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) чемпион в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) должен встретиться с обладателем титулов IBF и WBA россиянином Муратам Гассиевым (26-0, 19 КО).

Напомним, что финальный бой WBSS должен состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

Однако, оказывается, что один из участников этого боя, а именно – Александр Усик до сих пор не знает точную дату этого поединка.

"На данный момент еще не объявлена дата поединка, у нас сейчас скоростно-силовая работа. Спарринги обычно начинаются где-то за 5 недель до старта. На данный момент мы не знаем даты.

Пишут в Интернете, что это 11 мая в Саудовской Аравии… Пока мы не можем утверждать, что это точно. У организаторов есть предположение, но официально никто ничего не подтвердил", — цитирует Усика xSport.ua.


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