Британский гонщик финишировал на подиуме в первой же гонке после ампутации ног

Билли Монгер вернулся в спорт после ужасной аварии в Доннингтон-Парке.

18-летний британский пилот Билли Монгер, который год назад потерял две ноги после аварии на этапе британской Формулы 4, вернулся в гонки и финишировал на подиуме в первом же своем заезде.

Несмотря на приобретенную инвалидность, в этом году Монгер дебютировал в британской Формуле 3. Еще на предсезонных тестах он показал пятым среди двух десятков участников, а во время первой гонки в Оултон-Парке оказался на подиуме.

Стартовав пятым, он уже на первом круге поднялся на третье место и до самого финиша 11-кругового заезда никому не уступил эту позицию, проиграв победителю четыре секунды и опередив ближайшего преследователя на 0,8 секунды.

Дросселем гонщик управляет при помощи подрулевого лепестка на руле справа, передачи переключает левой рукой, а тормоз жмет протезом правой ноги.