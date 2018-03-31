Британский гонщик финишировал на подиуме в первой же гонке после ампутации ног
Билли Монгер вернулся в спорт после ужасной аварии в Доннингтон-Парке.
18-летний британский пилот Билли Монгер, который год назад потерял две ноги после аварии на этапе британской Формулы 4, вернулся в гонки и финишировал на подиуме в первом же своем заезде.
Несмотря на приобретенную инвалидность, в этом году Монгер дебютировал в британской Формуле 3. Еще на предсезонных тестах он показал пятым среди двух десятков участников, а во время первой гонки в Оултон-Парке оказался на подиуме.
Стартовав пятым, он уже на первом круге поднялся на третье место и до самого финиша 11-кругового заезда никому не уступил эту позицию, проиграв победителю четыре секунды и опередив ближайшего преследователя на 0,8 секунды.
Дросселем гонщик управляет при помощи подрулевого лепестка на руле справа, передачи переключает левой рукой, а тормоз жмет протезом правой ноги.
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