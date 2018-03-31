"Звезда" - "Александрия" - 0:0. 25 тур

Звезда - Александрия - 0:0
 
"Звезда" (Кропивницкий): Паст, Кейта (Кондраков, 69), Братков, Гаффаити, Цюпа, Драченко, Загальский, Чичиков (Семка, 53),  Аверьянов (Дрышлюк, 77), Оганесян, Рассадкин.
Фото "Звезда" - "Александрия" - 0:0. 25 тур
Фото: fczirka.com.ua
 
"Александрия": Панькив, Чеботаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула, Банада, Довгий, Полярус (Старенький, 79), Грицук, Протасов (Русьян, 71), Пономарь (Шастал, 90).
 
Предупреждения: Загальский - Довгий.
 


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