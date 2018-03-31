Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Оказывается, "золотая" олимпийская медаль – это достояние государства
Четырехкратная олимпийская чемпионка, советская гимнастка Ольга Корбут заявила, что обнаружила в музее спорта в Москве свою "золотую" медаль Олимпийских игр 1972 года, которая была украдена у спортсменки 46 лет назад, сообщает "РИА Новости".
Однако, музей отказывается вернуть награду легендарной советской гимнастке.
"Вернулась домой из Москвы, где очень повеселилась. Даже нашла одну из своих золотых медалей с Олимпиады-1972 в музее спорта. Она была украдена у меня всего через несколько дней после завоевания, и я искала ее в течение 46 лет. Музей отказался вернуть мне ее, заявив, что это собственность РоSSийской Федерации. Они подтвердили, что это моя медаль, потому что на обратной стороне написано мое имя. Когда-нибудь я верну ее", - написала Корбут на своей странице в Facebook.
Корбут, родившаяся в Белоруссии, на Олимпиаде-1972 в Мюнхене завоевала три "золотые" медали - в вольных упражнениях, на бревне и в командном первенстве, а также стала серебряным призером на брусьях. Спустя четыре года спортсменка выиграла "золото" Игр в Монреале в командном первенстве и "серебро" на бревне.
С 1992 года Ольга Корбут проживает в США.
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