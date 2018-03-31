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"Карпаты" - "Черноморец" - 3:1. 25 тур (ВИДЕО) Карпаты - Черноморец - 3:1 (1:1) Голы: Карраскаль, 20 (1:0). Третьков, 45+3 - с пенальти (1:1). Швед, 51 (2:1). Санчес, 84 (3:1). Фото: fckarpaty.com "Карпаты" (Львов): Шевченко, Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе (Лебеденко, 28), Гуцуляк, Вербный, Эрбес, Мякушко (Ременюк, 85), Карраскаль, Ди Франко, Швед (Санчес, 71). "Черноморец" (Одесса): Безрук, Люлька, Смирнов, Ваг, Татарков, Ковалец, Бобко, Третьяков, Гути (Сильвио, 69), Чорний, Матяж (Хамелюк, 80). Предупреждения: Шевченко, Федецкий, Швед - Смирнов, Чорний. Удаление: Чорний, 72 (вторая желтая карточка). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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