Руслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". Футбол

Полузащитник «Динамо» Руслан Ротань поделился мнением о профессиональных качествах Игоря Коломойского как президента футбольного клуба.

«Как президент футбольного клуба он плохой.

Руслан Ротань. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Любой президент клуба будет верить в команду, будет с ней общаться при любых обстоятельствах, будет выносить свое видение развития клуба.

Но он никогда не делился своим видением, а делал так, как хотел сам.

Коломойский много вложил в украинский футбол , в частности в «Днепр», это не обсуждается. Но как он поднял «Днепр», так он его и опустил.

К тому, с чего все начиналось. Это очень плохо.