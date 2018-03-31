Руслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". Футбол

Полузащитник «Динамо» Руслан Ротань поделился мнением о профессиональных качествах Игоря Коломойского как президента футбольного клуба.
 
«Как президент футбольного клуба он плохой.
Фото Руслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил"
Руслан Ротань. Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
Любой президент клуба будет верить в команду, будет с ней общаться при любых обстоятельствах, будет выносить свое видение развития клуба.
 
Но он никогда не делился своим видением, а делал так, как хотел сам.
 
Коломойский много вложил в украинский футбол, в частности в «Днепр», это не обсуждается. Но как он поднял «Днепр», так он его и опустил.
 
К тому, с чего все начиналось. Это очень плохо.
 
Лучше бы уже тогда и не поднимал», - заявил Ротань в шоу «Вацко Light».


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