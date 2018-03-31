Конте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. Футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте говорит, что последние недели были важными для Альваро Мораты в плане работы, и теперь, по его мнению, нападающий находится на пике формы, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за травмы Мората не играл несколько недель в начале 2018 года, но после того, как он восстановился, Конте начал постепенно вводить его в состав. Две недели назад в матче с «Лестером» нападающий забил свой первый гол в этом году.

Конте рассказал, что нападающий горит желанием вернуться на пик своей формы, и поэтому в последние две недели на тренировках была проделана колоссальная работа.

«За это время я не раз видел хорошую игру в его исполнении, — говорит Конте. — Сначала ему был необходим отдых, а затем нужно было нагрузить его на тренировках, чтобы он снова набрал хорошую форму и подготовился к последним неделям сезона».

«У него были проблемы со спиной. Проблемы серьезные, потому что я не знал даже, сколько времени ему потребуется, чтобы восстановиться: день, месяц, весь сезон. Он решил эти проблемы. Наш медицинский отдел поработал на славу и вернул его в строй, чтобы он мог снова набрать форму».

«Сначала он еще чувствовал боль в спине, но теперь он готов. Он в отличной форме».

На завтрашний матч с «Тоттенхэмом» Конте придется выбирать между Моратой и Оливье Жиру, если он решит использовать схему с нападающим на острие. Француз, в отличие от Мораты, отправлялся в сборную своей страны и забил в матче со сборной Колумбии в Париже на прошлой неделе, в результате чего вошел в пятерку лучших бомбардиров Франции за всю историю.

«Оливье — игрок сборной с огромным опытом. Это два совершенно разных футболиста, и я рад, что у меня есть возможность выбирать и принимать решение по ситуации».

«Сейчас у нас есть два отличных варианта, и я должен принять лучшее решение. Конечно, если нападающий не забивает, его уверенность падает. Голы крайне важны».

«Я очень рад, что в последнем матче Альваро забил важный гол, важный и для нас, и для него, и теперь я жду уверенного окончания сезона со стороны Альваро, Оливье и всей команды в целом».