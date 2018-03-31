Конте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. Футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте говорит, что последние недели были важными для Альваро Мораты в плане работы, и теперь, по его мнению, нападающий находится на пике формы, сообщает официальный сайт клуба.

Из-за травмы Мората не играл несколько недель в начале 2018 года, но после того, как он восстановился, Конте начал постепенно вводить его в состав. Две недели назад в матче с «Лестером» нападающий забил свой первый гол в этом году.

Конте рассказал, что нападающий горит желанием вернуться на пик своей формы, и поэтому в последние две недели на тренировках была проделана колоссальная работа.

«За это время я не раз видел хорошую игру в его исполнении, — говорит Конте. — Сначала ему был необходим отдых, а затем нужно было нагрузить его на тренировках, чтобы он снова набрал хорошую форму и подготовился к последним неделям сезона».

«У него были проблемы со спиной. Проблемы серьезные, потому что я не знал даже, сколько времени ему потребуется, чтобы восстановиться: день, месяц, весь сезон. Он решил эти проблемы. Наш медицинский отдел поработал на славу и вернул его в строй, чтобы он мог снова набрать форму».

«Сначала он еще чувствовал боль в спине, но теперь он готов. Он в отличной форме».

На завтрашний матч с «Тоттенхэмом» Конте придется выбирать между Моратой и Оливье Жиру, если он решит использовать схему с нападающим на острие. Француз, в отличие от Мораты, отправлялся в сборную своей страны и забил в матче со сборной Колумбии в Париже на прошлой неделе, в результате чего вошел в пятерку лучших бомбардиров Франции за всю историю.

«Оливье — игрок сборной с огромным опытом. Это два совершенно разных футболиста, и я рад, что у меня есть возможность выбирать и принимать решение по ситуации».

«Сейчас у нас есть два отличных варианта, и я должен принять лучшее решение. Конечно, если нападающий не забивает, его уверенность падает. Голы крайне важны».

«Я очень рад, что в последнем матче Альваро забил важный гол, важный и для нас, и для него, и теперь я жду уверенного окончания сезона со стороны Альваро, Оливье и всей команды в целом».




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. ФутболЛегенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Руслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". ФутболРуслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". Футбол
Зидан хочет продолжить работать в Реале. ФутболЗидан хочет продолжить работать в Реале. Футбол
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Шальке потерял надежду удержать Мейера. ФутболШальке потерял надежду удержать Мейера. Футбол
Неймар вернется в Париж через две-три недели. ФутболНеймар вернется в Париж через две-три недели. Футбол
Реал не собирается продавать Иско. ФутболРеал не собирается продавать Иско. Футбол
Месси проверили на допинг. ФутболМесси проверили на допинг. Футбол
ФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. ФутболФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. Футбол
В ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. ФутболВ ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. Футбол
Моуринью: Европейский футбол навсегда потерял ИбрагимовичаМоуринью: Европейский футбол навсегда потерял Ибрагимовича
Последние новости
Подгружаем последние новости