Конте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. Футбол
Главный тренер "Челси" Антонио Конте говорит, что последние недели были важными для Альваро Мораты в плане работы, и теперь, по его мнению, нападающий находится на пике формы, сообщает официальный сайт клуба.
Из-за травмы Мората не играл несколько недель в начале 2018 года, но после того, как он восстановился, Конте начал постепенно вводить его в состав. Две недели назад в матче с «Лестером» нападающий забил свой первый гол в этом году.
Конте рассказал, что нападающий горит желанием вернуться на пик своей формы, и поэтому в последние две недели на тренировках была проделана колоссальная работа.
«За это время я не раз видел хорошую игру в его исполнении, — говорит Конте. — Сначала ему был необходим отдых, а затем нужно было нагрузить его на тренировках, чтобы он снова набрал хорошую форму и подготовился к последним неделям сезона».
«У него были проблемы со спиной. Проблемы серьезные, потому что я не знал даже, сколько времени ему потребуется, чтобы восстановиться: день, месяц, весь сезон. Он решил эти проблемы. Наш медицинский отдел поработал на славу и вернул его в строй, чтобы он мог снова набрать форму».
«Сначала он еще чувствовал боль в спине, но теперь он готов. Он в отличной форме».
На завтрашний матч с «Тоттенхэмом» Конте придется выбирать между Моратой и Оливье Жиру, если он решит использовать схему с нападающим на острие. Француз, в отличие от Мораты, отправлялся в сборную своей страны и забил в матче со сборной Колумбии в Париже на прошлой неделе, в результате чего вошел в пятерку лучших бомбардиров Франции за всю историю.
«Оливье — игрок сборной с огромным опытом. Это два совершенно разных футболиста, и я рад, что у меня есть возможность выбирать и принимать решение по ситуации».
«Сейчас у нас есть два отличных варианта, и я должен принять лучшее решение. Конечно, если нападающий не забивает, его уверенность падает. Голы крайне важны».
«Я очень рад, что в последнем матче Альваро забил важный гол, важный и для нас, и для него, и теперь я жду уверенного окончания сезона со стороны Альваро, Оливье и всей команды в целом».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
31.03.2018 13:08