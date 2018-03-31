Атлетико отрицает интерес к Дибала

Мадридский "Атлетико" отрицает информацию о том, что клуб хочет продать нападающего Антуана Гризманна и заменить его на форварда "Ювентуса" Пауло Дибала.

По информации Marca, мадридский клуб подтвердил свою приверженность Гризманну, опровергая интерес к нападающему туринского клуба.

Как сообщает издание, для того, чтобы выкупить аргентинца у "Ювентуса", потребуется 150 миллионов евро.

Дибала и главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне действительно встречались в понедельник в ресторане в Мадриде. Эту информацию подтвердил и сам бывший тренер "Ривер Плейт". Тем не менее, это была просто случайная встреча двух старых знакомых, никак не связанная с трансферами.