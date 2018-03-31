Карпенко: Мы проделали огромную работу и в регулярке, и в плей-офф

Капитан "горожан" Севастьян Карпенко рассказал пресс-службе УХЛ о финальной серии с «Донбассом», важности поддержки кременчугских болельщиков, а также о планах на будущий сезон:

– Чего не хватило «Кременчуку», чтобы обыграть «Донбасс» и вернуть серию на "Айсберг"?

– В последнем матче, я думаю, нам не хватило более слаженных действий в нападении. В обороне, в принципе, мы сыграли неплохо, за исключением игры в меньшинстве – за два удаления пропустили две шайбы. Да, у нас были моменты у ворот «Донбасса», но нам не повезло. Нам ещё нужно поработать над реализацией голевых моментов, но это уже на будущий сезон.

– Как сложился плей-офф в этом сезоне для «Кременчука»?

– Плей-офф, лично для меня, прошёл немного проще, чем я ожидал. Да, в четвертьфинале с «Волками» были сложности, но обе игры мы выиграли с неплохим разрывом. В полуфинале мы сами не ожидали, что выиграем серию за три матча, ведь встречи с "барсами" в регулярном чемпионате всегда были непредсказуемыми. Поэтому мы рассчитывали, что у полуфинале сыграем пять игр, а не три.

– Как дома команду встретили болельщики?

– После игры в Дружковке болельщики нам писали, поддерживали и говорили о том, что несмотря на результат, мы многого добились за этот сезон. Особенно, учитывая то, что на старте плей-офф многие не верили, что нам удастся обыграть «Белый Барс» и выйти финал. Да, команда была расстроена из-за того, что мы проиграли в финале, но все понимают, что сезон был не из лёгких и мы проделали огромную работу и в "регулярке", и в плей-офф.

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за их поддержку на "Айсберге", для команды это всегда очень важно.

– Какие планы у "горожан" на будущий сезон?

– Хоть сезон уже закончился, но мы пока продолжаем тренироваться и работать над ошибками. Потом ребята уедут в сборные, а те, кого не вызовут, останутся на "Айсберге", чтобы продолжить тренировки. Потом ещё планируем собираться в мае, а дальше, уже ближе к старту следующего сезона, будет видно.

– В апреле в Киеве пройдёт юниорский чемпионат мира, как думаешь, какие шансы у молодых ребят в этом году?

– В этом году я увидел много молодых игроков, которые показали себя на очень хорошем уровне. Все они достаточно сильные игроки. Я думаю, что в этом сезоне они все здорово добавили и подтянулись, играя с более опытными игроками. Уверен, что юниорская сборная неплохо покажет себя на чемпионате и сможет побороться за золото чемпионата.