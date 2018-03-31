Карпенко: Мы проделали огромную работу и в регулярке, и в плей-офф

Капитан "горожан" Севастьян Карпенко рассказал пресс-службе УХЛ о финальной серии с «Донбассом», важности поддержки кременчугских болельщиков, а также о планах на будущий сезон:

– Чего не хватило «Кременчуку», чтобы обыграть «Донбасс» и вернуть серию на "Айсберг"?
– В последнем матче, я думаю, нам не хватило более слаженных действий в нападении. В обороне, в принципе, мы сыграли неплохо, за исключением игры в меньшинстве – за два удаления пропустили две шайбы. Да, у нас были моменты у ворот «Донбасса», но нам не повезло. Нам ещё нужно поработать над реализацией голевых моментов, но это уже на будущий сезон.

– Как сложился плей-офф в этом сезоне для «Кременчука»?
– Плей-офф, лично для меня, прошёл немного проще, чем я ожидал. Да, в четвертьфинале с «Волками» были сложности, но обе игры мы выиграли с неплохим разрывом. В полуфинале мы сами не ожидали, что выиграем серию за три матча, ведь встречи с "барсами" в регулярном чемпионате всегда были непредсказуемыми. Поэтому мы рассчитывали, что у полуфинале сыграем пять игр, а не три.

– Как дома команду встретили болельщики?
– После игры в Дружковке болельщики нам писали, поддерживали и говорили о том, что несмотря на результат, мы многого добились за этот сезон. Особенно, учитывая то, что на старте плей-офф многие не верили, что нам удастся обыграть «Белый Барс» и выйти финал. Да, команда была расстроена из-за того, что мы проиграли в финале, но все понимают, что сезон был не из лёгких и мы проделали огромную работу и в "регулярке", и в плей-офф.

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за их поддержку на "Айсберге", для команды это всегда очень важно.

– Какие планы у "горожан" на будущий сезон?
– Хоть сезон уже закончился, но мы пока продолжаем тренироваться и работать над ошибками. Потом ребята уедут в сборные, а те, кого не вызовут, останутся на "Айсберге", чтобы продолжить тренировки. Потом ещё планируем собираться в мае, а дальше, уже ближе к старту следующего сезона, будет видно.

– В апреле в Киеве пройдёт юниорский чемпионат мира, как думаешь, какие шансы у молодых ребят в этом году?
– В этом году я увидел много молодых игроков, которые показали себя на очень хорошем уровне. Все они достаточно сильные игроки. Я думаю, что в этом сезоне они все здорово добавили и подтянулись, играя с более опытными игроками. Уверен, что юниорская сборная неплохо покажет себя на чемпионате и сможет побороться за золото чемпионата.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. ФутболЛегенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Суперлига: Николаев сенсационно громит Будивельник в плей-оффСуперлига: Николаев сенсационно громит Будивельник в плей-офф
НХЛ: Филадельфия откладывает выход в плей-офф для Вашингтона и ТоронтоНХЛ: Филадельфия откладывает выход в плей-офф для Вашингтона и Торонто
НХЛ: Вегас выходит в плей-офф, Вашингтон побеждает, Тампа уступает аутсайдеруНХЛ: Вегас выходит в плей-офф, Вашингтон побеждает, Тампа уступает аутсайдеру
НХЛ: Виннипег выходит в плей-офф, Питтсбург приближается к ВашингтонуНХЛ: Виннипег выходит в плей-офф, Питтсбург приближается к Вашингтону
НХЛ: Малкин помогает победить Питтсбургу, Бостон выходит в плей-оффНХЛ: Малкин помогает победить Питтсбургу, Бостон выходит в плей-офф
Донбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-оффДонбасс во второй раз обыграл Кременчук в финале плей-офф
НХЛ: Вашингтон побеждает, Вегас уступает, Нэшвилл - первый в плей-оффНХЛ: Вашингтон побеждает, Вегас уступает, Нэшвилл - первый в плей-офф
Волейбольная Суперлига: стали известны пары плей-оффВолейбольная Суперлига: стали известны пары плей-офф
Чиканцев - лучший игрок 1/4 финала плей-оффЧиканцев - лучший игрок 1/4 финала плей-офф
Финальная серия плей-офф хоккейного чемпионата Украины стартует 18 мартаФинальная серия плей-офф хоккейного чемпионата Украины стартует 18 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости