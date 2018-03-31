Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: Топ-10 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Бена Симмонса (Филадельфия), Юсуфа Нуркича (Портленд), Леброна Джеймса (Кливленд), Уилла Бартона (Денвер), Джеймса Хардена (Хьюстон), Рассела Уэстбрука (Оклахома), Дуэйна Дэдмона (Атланта), Джулиуса Рэндла (Лейкерс), Маркелла Фульца (Филадельфия) и Джеральда Грина (Хьюстон). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей регулярного чемпионата. Орландо - Чикаго - 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)

Атланта - Филадельфия - 91:101 (27:30, 14:17, 18:39, 32:15)

Кливленд - Нью-Орлеан - 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23)

Хьюстон - Финикс - 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17)

Оклахома - Денвер - 125:126 (28:27, 30:35, 21:30, 35:22, 11:12)

Даллас - Миннесота - 92:93 (20:16, 26:28, 18:23, 28:26)

Юта - Мемфис - 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21)

Лейкерс - Милуоки - 122:124 ОТ (34:39, 23:29, 26:29, 29:15, 10:12)

Портленд - Клипперс - 105:96 (26:23, 38:26, 23:17, 18:30)/

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.