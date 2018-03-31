Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла считает, что отсутствие Лионеля Месси в сегодняшнем матче упростит задачу его команды. Напомним, что Месси не принял участия в контрольном поединке сборной Аргентины против испанцев из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия.

- Мы надеемся, что "Барселона" прибережет Месси для матча Лиги чемпионов против "Ромы". Но меня не удивит, если аргентинец все же выйдет на поле. Он невероятный игрок, и даже несмотря на то, что наши команды являются соперниками, это фантастика - наблюдать за его игрой. В любом случае, мы не будем играть как-то по-другому, а будем отталкиваться от нашего стиля. Если мы позволим "Барселоны" контролировать игру, у нас возникнут большие проблемы, - заявил Винченцо Монтелла.

Между тем, накануне стало известно, что Лионель Месси попал в список футболистов, которые готовятся к субботнему матчу против "Севильи".

Севилья - Барселона: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Ла Лиги