Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла считает, что отсутствие Лионеля Месси в сегодняшнем матче упростит задачу его команды. Напомним, что Месси не принял участия в контрольном поединке сборной Аргентины против испанцев из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия.

- Мы надеемся, что "Барселона" прибережет Месси для матча Лиги чемпионов против "Ромы". Но меня не удивит, если аргентинец все же выйдет на поле. Он невероятный игрок, и даже несмотря на то, что наши команды являются соперниками, это фантастика - наблюдать за его игрой. В любом случае, мы не будем играть как-то по-другому, а будем отталкиваться от нашего стиля. Если мы позволим "Барселоны" контролировать игру, у нас возникнут большие проблемы, - заявил Винченцо Монтелла.

Между тем, накануне стало известно, что Лионель Месси попал в список футболистов, которые готовятся к субботнему матчу против "Севильи".

Севилья - Барселона: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Ла Лиги


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. ФутболЛегенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Фролов: Наделали кучу ошибок. ФутболФролов: Наделали кучу ошибок. Футбол
Руслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". ФутболРуслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". Футбол
Конте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. ФутболКонте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. Футбол
Зидан хочет продолжить работать в Реале. ФутболЗидан хочет продолжить работать в Реале. Футбол
Шальке потерял надежду удержать Мейера. ФутболШальке потерял надежду удержать Мейера. Футбол
Неймар вернется в Париж через две-три недели. ФутболНеймар вернется в Париж через две-три недели. Футбол
НБА: результаты матчей 31 мартаНБА: результаты матчей 31 марта
Реал не собирается продавать Иско. ФутболРеал не собирается продавать Иско. Футбол
Месси проверили на допинг. ФутболМесси проверили на допинг. Футбол
ФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. ФутболФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости