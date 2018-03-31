Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла считает, что отсутствие Лионеля Месси в сегодняшнем матче упростит задачу его команды. Напомним, что Месси не принял участия в контрольном поединке сборной Аргентины против испанцев из-за небольшого повреждения подколенного сухожилия.
- Мы надеемся, что "Барселона" прибережет Месси для матча Лиги чемпионов против "Ромы". Но меня не удивит, если аргентинец все же выйдет на поле. Он невероятный игрок, и даже несмотря на то, что наши команды являются соперниками, это фантастика - наблюдать за его игрой. В любом случае, мы не будем играть как-то по-другому, а будем отталкиваться от нашего стиля. Если мы позволим "Барселоны" контролировать игру, у нас возникнут большие проблемы, - заявил Винченцо Монтелла.
Между тем, накануне стало известно, что Лионель Месси попал в список футболистов, которые готовятся к субботнему матчу против "Севильи".
Севилья - Барселона: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Ла Лиги
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
31.03.2018 11:05
31.03.2018 11:05