Шальке потерял надежду удержать Мейера. Футбол

Атакующий полузащитник "Шальке" Макс Мейер покинет команду этим летом на правах свободного агента. Известно, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют "Барселона" и мадридский "Атлетико".

- В настоящий момент мы можем утверждать, что Макс покинет наш клубом этим летом. Все говорит в пользу того, что он уйдет: у нас нет для него нового предложения, а у Макса нет желания снова сесть за стол переговоров, - заявил директор "Шальке" Кристиан Хайдель.

Финансовые потери "Шальке" составят порядка 16 млн. евро. Именно в такую сумму оценивает нынешнюю трансферную стоимость Мейера портал Тransfermarkt.

Испанская пресса сообщает, что интерес "Атлетико" к футболисту обусловлен тем, что Диего Симеоне намерен немного омолодить состав своей довольно возрастной команды.