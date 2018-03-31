Чигринский продлил контракт с АЕКом

Дмитрий Чигринский останется в греческом клубе АЕК. Украинский защитник продлил соглашение с клубом на два года с правом продления еще на один сезон.

- Когда два года назад я приехал в АЕК, то не мог подумать, что останусь здесь. Но я рад, что могу быть частью этой команды. Здесь я работаю с профессионалами, и мне удалось вернуться на тот уровень, на который я рассчитывал. Не буду говорить о пяти шагах, которые нам нужно сделать в чемпионате Греции. Только о первом - воскресном матче против "Панатинаикоса". Мы будем сражаться и идти к своей цели шаг за шагом. Главное - это быть на финише на вершине, - заявил Дмитрий Чигринский после подписания нового контракта.

АЕК лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции, опережая "Олимпиакос" на четыре очка.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. ФутболЛегенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардиола отложил переговоры по новому контрактуГвардиола отложил переговоры по новому контракту
Ломаченко подписал контракт на бой с ЛинаресомЛомаченко подписал контракт на бой с Линаресом
Гвардиола не ведет переговоры о новом контракте с Манчестер СитиГвардиола не ведет переговоры о новом контракте с Манчестер Сити
Официально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. ФутболОфициально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. Футбол
Бавария договорилась с Киммихом о новом контракте. ФутболБавария договорилась с Киммихом о новом контракте. Футбол
Боруссия готова предложить Ройсу новый контракт. ФутболБоруссия готова предложить Ройсу новый контракт. Футбол
Усейн Болт подписал футбольный контрактУсейн Болт подписал футбольный контракт
Динамо не уверено, предлагать ли Хачериди новый контракт. ФутболДинамо не уверено, предлагать ли Хачериди новый контракт. Футбол
Лондонский «Арсенал» продлил спонсорский контракт с Emirates стоимостью 200 млн фунтовЛондонский «Арсенал» продлил спонсорский контракт с Emirates стоимостью 200 млн фунтов
Джермейн Дефо: Отказ от мяса продлил мне карьеру. ФутболДжермейн Дефо: Отказ от мяса продлил мне карьеру. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости