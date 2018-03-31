Чигринский продлил контракт с АЕКом

Дмитрий Чигринский останется в греческом клубе АЕК. Украинский защитник продлил соглашение с клубом на два года с правом продления еще на один сезон.

- Когда два года назад я приехал в АЕК, то не мог подумать, что останусь здесь. Но я рад, что могу быть частью этой команды. Здесь я работаю с профессионалами, и мне удалось вернуться на тот уровень, на который я рассчитывал. Не буду говорить о пяти шагах, которые нам нужно сделать в чемпионате Греции. Только о первом - воскресном матче против "Панатинаикоса". Мы будем сражаться и идти к своей цели шаг за шагом. Главное - это быть на финише на вершине, - заявил Дмитрий Чигринский после подписания нового контракта.

АЕК лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции, опережая "Олимпиакос" на четыре очка.