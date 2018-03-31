Неймар вернется в Париж через две-три недели. Футбол

Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар еще может сыграть в финале Кубка Франции, если, конечно, парижский клуб дойдет до этой стадии турнира. Накануне финала Кубка французской лиги, который пройдет сегодня, главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что разговаривал с бразильцем.

- Говорил с ним на этой неделе. Он в порядке. Говорили о финале. Неймар будет его смотреть, а затем, через две-три недели, вернется в Париж, - рассказал журналистами испанский специалист.

Ожидается, что Неймар едва ли сыграет в полуфинальном матче Кубка Франции против "Кана" (18 апреля). Однако, если ПСЖ пробьется в финал, то 8 мая - куда более реалистичная дата для возвращения бразильца на поле.

Неймар получил травму в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0), который состоялся в конце февраля. В последствии врачи диагностировали у футболиста перелом одной из костей стопы.