Неймар вернется в Париж через две-три недели. Футбол

Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар еще может сыграть в финале Кубка Франции, если, конечно, парижский клуб дойдет до этой стадии турнира. Накануне финала Кубка французской лиги, который пройдет сегодня, главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что разговаривал с бразильцем.

- Говорил с ним на этой неделе. Он в порядке. Говорили о финале. Неймар будет его смотреть, а затем, через две-три недели, вернется в Париж, - рассказал журналистами испанский специалист.

Ожидается, что Неймар едва ли сыграет в полуфинальном матче Кубка Франции против "Кана" (18 апреля). Однако, если ПСЖ пробьется в финал, то 8 мая - куда более реалистичная дата для возвращения бразильца на поле.

Неймар получил травму в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0), который состоялся в конце февраля. В последствии врачи диагностировали у футболиста перелом одной из костей стопы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. ФутболЛегенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Фролов: Наделали кучу ошибок. ФутболФролов: Наделали кучу ошибок. Футбол
Руслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". ФутболРуслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". Футбол
Конте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. ФутболКонте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. Футбол
Зидан хочет продолжить работать в Реале. ФутболЗидан хочет продолжить работать в Реале. Футбол
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Шальке потерял надежду удержать Мейера. ФутболШальке потерял надежду удержать Мейера. Футбол
Реал не собирается продавать Иско. ФутболРеал не собирается продавать Иско. Футбол
Месси проверили на допинг. ФутболМесси проверили на допинг. Футбол
ФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. ФутболФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. Футбол
В ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. ФутболВ ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости