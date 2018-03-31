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НБА: результаты матчей 31 марта Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо - Чикаго - 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)

ОМ: Гордон - 18, Огастин - 15

ЧБ: Маркканен, Килпатрик - по 13, Пэйн - 11 Атланта - Филадельфия - 91:101 (27:30, 14:17, 18:39, 32:15)

АХ: Ли - 20, Тэйлор, Принс - по 12

ФС: Ильясова - 21+16 подборов, Редик - 19, Симмонс - 13+12 подборов +11 передач Кливленд - Нью-Орлеан - 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23)

КК: Джеймс - 27+11 передач, Кларксон - 23

НО: Холидэй - 25, Миротич - 20 Хьюстон - Финикс - 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17)

ХР: Харден - 28+10 передач, Такер - 18

ФС: Джексон - 27, Дэниелс - 23 Оклахома - Денвер - 125:126 (28:27, 30:35, 21:30, 35:22, 11:12)

ОС: Уэстбрук - 33+13 передач, Энтони - 23

ДН: Миллсап - 36, Йокич - 23+16 подборов Даллас - Миннесота - 92:93 (20:16, 26:28, 18:23, 28:26)

ДМ: Барнс - 19, Смит - 17

МТ: Кроуфорд - 24, Таунс - 21+20 подборов Юта - Мемфис - 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21)

ЮД: Митчелл - 22, Экзам - 21

МГ: Газоль М. - 28, Брукс - 24 Лейкерс - Милуоки - 122:124 ОТ (34:39, 23:29, 26:29, 29:15, 10:12)

ЛЛ: Кузма - 27+12 подборов, Лопез - 20

МБ: Бледсо - 39, Миддлтон - 28, Адетокунбо - 27+16 подборов Портленд - Клипперс - 105:96 (26:23, 38:26, 23:17, 18:30)

ПТ: Нуркич - 21+12 передач, Лиллард - 17

ЛК: Уилльямс - 23, Уоллес, Харрис - по 12

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