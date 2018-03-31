НБА: результаты матчей 31 марта

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Орландо - Чикаго - 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)
ОМ: Гордон - 18, Огастин - 15
ЧБ: Маркканен, Килпатрик - по 13, Пэйн - 11

Атланта - Филадельфия - 91:101 (27:30, 14:17, 18:39, 32:15)
АХ: Ли - 20, Тэйлор, Принс - по 12
ФС: Ильясова - 21+16 подборов, Редик - 19, Симмонс - 13+12 подборов +11 передач

Кливленд - Нью-Орлеан - 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23)
КК: Джеймс - 27+11 передач, Кларксон - 23
НО: Холидэй - 25, Миротич - 20

Хьюстон - Финикс - 104:103 (22:25, 18:32, 35:29, 29:17)
ХР: Харден - 28+10 передач, Такер - 18
ФС: Джексон - 27, Дэниелс - 23

Оклахома - Денвер - 125:126 (28:27, 30:35, 21:30, 35:22, 11:12)
ОС: Уэстбрук - 33+13 передач, Энтони - 23
ДН: Миллсап - 36, Йокич - 23+16 подборов

Даллас - Миннесота - 92:93 (20:16, 26:28, 18:23, 28:26)
ДМ: Барнс - 19, Смит - 17
МТ: Кроуфорд - 24, Таунс - 21+20 подборов

Юта - Мемфис - 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21)
ЮД: Митчелл - 22, Экзам - 21
МГ: Газоль М. - 28, Брукс - 24

Лейкерс - Милуоки - 122:124 ОТ (34:39, 23:29, 26:29, 29:15, 10:12)
ЛЛ: Кузма - 27+12 подборов, Лопез - 20
МБ: Бледсо - 39, Миддлтон - 28, Адетокунбо - 27+16 подборов

Портленд - Клипперс - 105:96 (26:23, 38:26, 23:17, 18:30)
ПТ: Нуркич - 21+12 передач, Лиллард - 17
ЛК: Уилльямс - 23, Уоллес, Харрис - по 12


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