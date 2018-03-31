Реал не собирается продавать Иско. Футбол

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заверил, что полузащитник Иско останется в команде и в следующем сезоне.

- Я говорил с ним о его проблемах. Нельзя назвать меня несправедливыми, Иско - это важный игрок нашей команды. Мне нравится то, что он делает на поле. Он хорошо с этим справляется. Каждый раз, когда Иско появляется на поле, он отдает всего себя. Но правда и то, что он хочет больше играть. Однако не забывайте, что у меня есть 25 футболистов. А раз перед каждым матчем приходится делать выбор, то всегда возникнут проблемы. Иско - игрок "Реала", и останется в нашей команде летом, - заявил Зинедин Зидан.

Напомним, что ранее британская пресса сообщила о предметном интересе к Иско со стороны "Манчестер Сити". Ожидается, что трансферная сумма летней сделки может составить порядка 75 млн. фунтов. В этом случае "Манчестер Сити" обновит свой клубный трансферный рекорд, установленный в январе 2018 года.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Легенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. ФутболЛегенды Ливерпуля и Баварии сыграли вничью на Энфилде: видео голов. Футбол
Вратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. ФутболВратари сборных Испании и Германии раскритиковали мяч ЧМ-2018. Футбол
Никита Бурда покидает расположение сборной Украины. ФутболНикита Бурда покидает расположение сборной Украины. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Фролов: Наделали кучу ошибок. ФутболФролов: Наделали кучу ошибок. Футбол
Руслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". ФутболРуслан РОТАНЬ: "Коломойский как поднял "Днепр", так его и опустил". Футбол
Конте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. ФутболКонте: Сейчас у нас есть два отличных варианта. Футбол
Зидан хочет продолжить работать в Реале. ФутболЗидан хочет продолжить работать в Реале. Футбол
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Шальке потерял надежду удержать Мейера. ФутболШальке потерял надежду удержать Мейера. Футбол
Неймар вернется в Париж через две-три недели. ФутболНеймар вернется в Париж через две-три недели. Футбол
Месси проверили на допинг. ФутболМесси проверили на допинг. Футбол
ФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. ФутболФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. Футбол
В ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. ФутболВ ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости