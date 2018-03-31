Реал не собирается продавать Иско. Футбол
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заверил, что полузащитник Иско останется в команде и в следующем сезоне.
- Я говорил с ним о его проблемах. Нельзя назвать меня несправедливыми, Иско - это важный игрок нашей команды. Мне нравится то, что он делает на поле. Он хорошо с этим справляется. Каждый раз, когда Иско появляется на поле, он отдает всего себя. Но правда и то, что он хочет больше играть. Однако не забывайте, что у меня есть 25 футболистов. А раз перед каждым матчем приходится делать выбор, то всегда возникнут проблемы. Иско - игрок "Реала", и останется в нашей команде летом, - заявил Зинедин Зидан.
Напомним, что ранее британская пресса сообщила о предметном интересе к Иско со стороны "Манчестер Сити". Ожидается, что трансферная сумма летней сделки может составить порядка 75 млн. фунтов. В этом случае "Манчестер Сити" обновит свой клубный трансферный рекорд, установленный в январе 2018 года.
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