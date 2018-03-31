НХЛ: Тампа прерывает серию поражений, Вашингтон уступает дома

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-31. Результаты всех матчей

"Рейнджерс" - "Тампа" - 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)

"Тампа" вернулась на первое место в Атлантическом дивизионе после победы над "Рейнджерс", прервав серию из трех поражений кряду. Дублями в составе "Молний" отметились Седрик Пакетт и Брейден Пойнт. По шайбе в активе Джей-Ти Миллера, Алекса Киллорна и Даниэля Джирарди. Бывший лидер рейтинга бомбардиров Никита Кучеров баллов за результативность не набирал.

"Айлендерс" - "Торонто" - 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Гол Остона Мэттьюза за 3 минуты 58 секунд до окончания основного времени матча стал победным для "Торонто" в поединке с "Айлендерс". "Кленовые листья", которые гарантировали себе место в плей-офф, выиграли восьмой матч из последних 10-ти сыгранных. По шайбе в ворота "Островитян" отправили Назим Кадри, Никита Зайцев, Митч Марнер и Джеймс ван Римсдайк.

"Вашингтон" - "Каролина" - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

"Каролина" сохранила шансы на плей-офф, обыграв "Вашингтон", который себе место в следующем раунде уже гарантировал. Победу "Ураганам" принесли точные броски Дерека Райана, Джастина Фолка, Себастьяна Ахо и Брока Макгинна. Голкипер "Каролины" Скотт Дарлинг отразил за матч 20 бросков по воротам.

"Колорадо" - "Чикаго" - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

30 сэйвов голкипера "Колорадо" Семена Варламова помогли "Эвеланш" обыграть "Блэкхокс". Варламов покинул площадку в третьем периоде с травмой нижней части тела, а заменивший его Джонатан Бернье отразил еще 3 броска, сохранив ноль в графе пропущенных шайб. Дублем в составе "Лавин" отметился Свен Андригетто. По шайбе на счету Тайсона Бэрри, Микко Рантанена и Тайсона Джоста.

"Анахайм" - "Лос-Анджелес" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Точный бросок Рикарда Ракелла на 5-й минуте овертайма принес "Анахайму" победу над "Лос-Анджелесом". Дрю Даути вывел "Королей" вперед в первом периоде поединка, а Николай Ритчи сравнял счет во второй двадцатиминутке.

"Вегас" - "Сент-Луис" - 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

"Сент-Луис" сохранил за собой место в зоне плей-офф Западной конференции, уступив "Вегасу" в овертайме. Победу "Голден Найтс" принес точный бросок Джонатана Маршессо на 22-й секунде дополнительного периода. Также Маршессо отличился в первом периоде поединка. По шайбе в составе "Вегаса" забросили Уильям Карлсон и Джеймс Нил.