Месси проверили на допинг. Футбол

Каталонская "Барселона" прошла процедуру проверки на применение запрещенных препаратов накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Ромы". "Сине-гранатовые" подтвердили, что в связи с визитом членов антидопингового комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пятничная тренировка команды была отложена.

Допинг-контроль прошли 11 футболистов, вышедших в стартовом составе "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси". А именно - Тер Штеген, Хорди Альба, Серхи Роберто, Юмтити, Пике, Бускетс , Иньеста, Ракитич, Луис Суарес, Месси и Дембеле.

Напомним, что первые четверьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся уже на следующей неделе. "Барселона" примеру итальянскую "Рому" в среду, 4 апреля.