В ФФУ определились с виновниками технического поражения сборной Украины U-17. Футбол

Комиссия по проведению служебной проверки фактов и выяснения всех обстоятельств относительно допущения ответственными работниками ФФУ ошибки в учете желтых карточек игроков национальной юношеской сборной Украины U-17 во время участия в элит-раунде чемпионата Европы 2018 года, что привело к техническому поражению нашей команды в матче со сборной Сербии (0:3), сообщила о результатах своей работы.

Комиссия пришла к выводу, что действия (бездействие) трех сотрудников ФФУ, прежде всего, лишили молодых футболистов заслуженного участия в финальной части чемпионата Европы, а также вызвали значительные репутационные потери для украинского футбола.

По словам председателя комиссии Мирона Маркевича, предложено уволить функционеров, которые отвечали за это направление работы: главу департамента развития ФФУ Владимира Черно-Иванова, заместителя начальника аналитического отдела Валерия Трутнева и работника департамента национальных сборных команд Анатолия Кудя. Также решено приостановить действие контракта с помощником главного тренера сборной Украины (U-17) Сергеем Мурадяном.

Решение о дальнейшем сотрудничестве с главным тренером сборной Олегом Кузнецовым будет принято по итогам заседания Комитета национальных сборных ФФУ, которое запланировано на вторник, 3 апреля.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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