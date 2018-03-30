Моуринью: Европейский футбол навсегда потерял Ибрагимовича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью - об уходе из команды нападающего Златана Ибрагимовича, который неделю назад подписал контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Мне всегда грустно, когда великие игроки приближаются к завершению своих карьер. Например, вспоминаю по работе в «Интере» последний матч Луиша Фигу – это один из самых грустных моментов в карьере.

Жаль, когда большие футболисты завершают карьеры или приближаются к этому. Для меня решение Златана относится к одной из этих категорий. Ибрагимович был топ-игроком, которого европейский футбол потерял навсегда, поскольку он уже не вернётся на прежний уровень. Но для Златана это великолепный вариант. Для него и для футбола в Америке», — приводит слова Моуринью FourFourTwo.

Напомним, что Златан Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. В апреле прошлого года 36-летний футболист получил травму крестообразной связки, после чего сыграл только семь матчей за английскую команду. При этом в последний раз он выходил на поле еще в декабре. Всего на счету Ибрагимовича 53 поединка за «красных дьяволов» и 29 забитых мячей.