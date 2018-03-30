Гаттузо: Милану больше нельзя ошибаться в борьбе за зону ЛЧ

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от мача 30-го тура Серии А с "Ювентусом".

"Если мы посмотрим в таблицу, не углубляясь в историю и титулы, то увидим, что нам будет противостоять одна из сильнейших команд нынешнего чемпионата, - цитирует Гаттузо La gazzetta dello sport. - Нам нельзя ошибаться, если мы хотим попасть в зону Лиги чемпионов.

Многие наши игроки вернулись из сборных, но они находятся в хорошей форме, так что тут проблем нет.

Массимилиано Аллегри был моим капитаном в "Перудже", и он всегда уважал меня как игрока, и я всегда помнил о том, чему он меня в свое время научил. В качестве тренера я должен поблагодарить его, потому что он был прав во многих своих советах. У нас отличные отношения, и я даже где-то завидую ему как тренеру, так как вижу, как он работает с "Ювентусом". Его знания огромны, он действительно отличный тренер.

Новый контракт? Простите, но я не могу говорить об этом. Когда он будет подписан - не имеет большого значения, так как мне сейчас нужно решать насущные проблемы, а именно, готовить команду к матчу с "Ювентусом".