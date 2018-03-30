Гаттузо: Милану больше нельзя ошибаться в борьбе за зону ЛЧ

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от мача 30-го тура Серии А с "Ювентусом".

"Если мы посмотрим в таблицу, не углубляясь в историю и титулы, то увидим, что нам будет противостоять одна из сильнейших команд нынешнего чемпионата, - цитирует Гаттузо La gazzetta dello sport. - Нам нельзя ошибаться, если мы хотим попасть в зону Лиги чемпионов.

Многие наши игроки вернулись из сборных, но они находятся в хорошей форме, так что тут проблем нет.

Массимилиано Аллегри был моим капитаном в "Перудже", и он всегда уважал меня как игрока, и я всегда помнил о том, чему он меня в свое время научил. В качестве тренера я должен поблагодарить его, потому что он был прав во многих своих советах. У нас отличные отношения, и я даже где-то завидую ему как тренеру, так как вижу, как он работает с "Ювентусом". Его знания огромны, он действительно отличный тренер.

Новый контракт? Простите, но я не могу говорить об этом. Когда он будет подписан - не имеет большого значения, так как мне сейчас нужно решать насущные проблемы, а именно, готовить команду к матчу с "Ювентусом".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Хорватский футболист умер после удара мячом в грудьХорватский футболист умер после удара мячом в грудь
В среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккеюВ среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккею
Наингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. ФутболНаингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Посольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в визах для участия в Кубке мираПосольство США в Москве отказало сборной РФ по вольной борьбе в визах для участия в Кубке мира
Селезнев: Коноплянка заслуживает того, чтобы его больше ценили. ФутболСелезнев: Коноплянка заслуживает того, чтобы его больше ценили. Футбол
Паралимпиада-2018: Больше, чем командаПаралимпиада-2018: Больше, чем команда
Наставник Донбасса: Где-то нам не повезло - могли забросить большеНаставник Донбасса: Где-то нам не повезло - могли забросить больше
В конце сезона Гаттузо все же уйдет из МиланаВ конце сезона Гаттузо все же уйдет из Милана
Гаттузо: Арсенал заслужил победу над Миланом. ФутболГаттузо: Арсенал заслужил победу над Миланом. Футбол
Дженнаро Гаттузо: Игра с Лацио получилась тяжелойДженнаро Гаттузо: Игра с Лацио получилась тяжелой
Гризманн: Могу ошибаться в повседневной жизни, но на поле я безупреченГризманн: Могу ошибаться в повседневной жизни, но на поле я безупречен
Куртуа: Не считаю, что МЮ заслуживал победить больше, чем Челси. ФутболКуртуа: Не считаю, что МЮ заслуживал победить больше, чем Челси. Футбол
Снег в Риме раздражает ГаттузоСнег в Риме раздражает Гаттузо
Последние новости
Подгружаем последние новости