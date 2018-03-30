ФФУ призвала УЕФА запретить символику "ЛНР" и "ДНР". Футбол

ФФУ отправила письмо в УЕФА с просьбой внести в список запрещенных символику т.н. ДЛНР

29 марта Федерация футбола Украины обратилась в FARE (организация по борьбе с проявлениями расизма в европейском футболе) с просьбой запретить для демонстраций на футбольных матчах символики так называемых Луганской и Донецкой народных республик, которые признаны в Украине террористическими организациями, сообщает официальный сайт ФФУ.

Ранее, федерация обратилась в УЕФА касательно открытия дисциплинарного дела в связи с демонстрацией на трибунах символики "ДНР" во время матча Лиги Чемпионов между римской "Ромой" и донецким "Шахтером" (1:0), который состоялся 13 марта в Риме на "Стадио Олимпико".