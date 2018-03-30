Тевес: Я не такой идиот, чтобы пойти в тюрьму и получить там травму. Футбол

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес опроверг информацию о том, что он якобы получил травму в тюрьме. Вчера многие спортивные СМИ сообщили, что футболист травмировался, играя в футбол в одной из тюрем, где с 2010 года отбывает наказание его брат.

«Занимаясь в тренажёрном зале в прошлую среду, я почувствовал сильную боль в голени. Я зафиксировал её и ждал улучшения. После того как оно не последовало, я решил пройти медицинские тесты. Выяснилось, что у меня растяжение.

Не знаю, почему некоторые люди не верят мне. Если бы я получил травму не в зале, то не стал бы твердить об этом, это слишком глупо. Но всё равно появляются слухи про гольф или тюрьму. Порой люди даже не знают, является ли то, что они говорят, правдой или чушью, но я всегда говорю правду. Я не такой идиот, чтобы пойти в тюрьму и получить там травму.

Весь этот бред в прессе неприятен, но делает меня сильнее», — цитирует Тевеса Goal.

Напомним, что Карлос Тевес вернулся в Аргентину в январе 2018 года. В этом сезоне 33-летний футболист провёл за «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины семь матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке Новая трагедия: сердечный приступ американского баскетболиста на площадке
Вратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖВратарь Манчестер Сити не против перейти в ПСЖ
Хорватский футболист умер после удара мячом в грудьХорватский футболист умер после удара мячом в грудь
В среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккеюВ среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккею
Наингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. ФутболНаингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ФФУ призвала УЕФА запретить символику "ЛНР" и "ДНР". ФутболФФУ призвала УЕФА запретить символику "ЛНР" и "ДНР". Футбол
Украину ждут спарринги против Марокко и Албании. ФутболУкраину ждут спарринги против Марокко и Албании. Футбол
Вест Хэм рассчитывает летом приобрести Смолова. ФутболВест Хэм рассчитывает летом приобрести Смолова. Футбол
Суркис: Из-за рядовой игры молодежка потеряла шанс выйти на Олимпиаду. ФутболСуркис: Из-за рядовой игры молодежка потеряла шанс выйти на Олимпиаду. Футбол
Гельзин: дисквалификации Олимпика U-19 и U-21 - чистый бред. ФутболГельзин: дисквалификации Олимпика U-19 и U-21 - чистый бред. Футбол
Президент "Динамо" жестко раскритиковал ФФУ. ФутболПрезидент "Динамо" жестко раскритиковал ФФУ. Футбол
Глеб: этот сезон станет для меня заключительным. ФутболГлеб: этот сезон станет для меня заключительным. Футбол
Милевский: у нас на самом деле серьезная атака. ФутболМилевский: у нас на самом деле серьезная атака. Футбол
Вратарский автогол: забрось мяч в ворота. ФутболВратарский автогол: забрось мяч в ворота. Футбол
Украина на майском сборе сыграет с африканцами и европейцами. ФутболУкраина на майском сборе сыграет с африканцами и европейцами. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости