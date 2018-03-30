Тевес: Я не такой идиот, чтобы пойти в тюрьму и получить там травму. Футбол

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес опроверг информацию о том, что он якобы получил травму в тюрьме. Вчера многие спортивные СМИ сообщили, что футболист травмировался, играя в футбол в одной из тюрем, где с 2010 года отбывает наказание его брат.

«Занимаясь в тренажёрном зале в прошлую среду, я почувствовал сильную боль в голени. Я зафиксировал её и ждал улучшения. После того как оно не последовало, я решил пройти медицинские тесты. Выяснилось, что у меня растяжение.

Не знаю, почему некоторые люди не верят мне. Если бы я получил травму не в зале, то не стал бы твердить об этом, это слишком глупо. Но всё равно появляются слухи про гольф или тюрьму. Порой люди даже не знают, является ли то, что они говорят, правдой или чушью, но я всегда говорю правду. Я не такой идиот, чтобы пойти в тюрьму и получить там травму.

Весь этот бред в прессе неприятен, но делает меня сильнее», — цитирует Тевеса Goal.

Напомним, что Карлос Тевес вернулся в Аргентину в январе 2018 года. В этом сезоне 33-летний футболист провёл за «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины семь матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.