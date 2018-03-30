Украину ждут спарринги против Марокко и Албании. Футбол

Сборная Украины в конце мая и начале июня проведет товарищеские поединки с командами Марокко и Албании. Об этом информирует телеканал "Футбол 1". Контракты уже практически подписаны.

Сборная Марокко будет выступать на ЧМ-2018. Африканская команда попала в группу B, где сыграет с португальцами, испанцами и сборной Ирана. Что касается Албании, то команда выступала на Евро-2016 и даже могла рассчитывать на выход в плей-офф, но оказалась в числе двух худших команд, занявших в своей группе третье место.

В этом месяце сборная Украины провела два товарищеских поединка. Если первый матч в Марбелье против Саудовской Аравии завершился лишь вничью - 1:1, то во втором поединке, который принял Льеж, подопечные Андрея Шевченко оказались сильнее Японии - 2:1.