Вест Хэм рассчитывает летом приобрести Смолова. Футбол

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в АПЛ. По информации Mirror, «Вест Хэм» рассчитывает подписать футболиста за 15 миллионов фунтов, а руководство лондонского клуба уверено в будущем приобретении игрока.

Англичане планировали выкупить контракт россиянина еще прошлым летом, но тогда у них возникли сомнения, сможет ли форвард физически соответствовать чемпионату Англии. Зимой вместо Смолова «Вест Хэм» подписал нападающего Джордана Хьюджилла за 10 миллонов фунтов из «Престона». После перехода он провел всего два матча, суммарно проведя на поле 14 минут. Теперь же добро на трансфер россиянина дал главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес, который планирует перестроить линию атаки команды летом.

Как сообщает Sky Sports, 28-летний Смолов хочет завершить свой трансфер еще до ЧМ-2018. Также отмечается, что в приобретении игрока был заинтересован «Марсель», однако сам футболист предпочитает переезд в Лондон.

В нынешнем сезоне РФПЛ Федор Смолов принял участие в 16 матчах за «Краснодар», в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.