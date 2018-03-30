Суркис: Из-за рядовой игры молодежка потеряла шанс выйти на Олимпиаду. Футбол

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил выступления воспитанников клуба за сборные Украины разных возрастов.

- К выступлениям наших игроков за сборные мы всегда относились со всей ответственностью. «Динамо» всегда было базовой командой сборных страны всех возрастов и, надеюсь, будет оставаться ею в будущем. Интересы украинского футбола для нас всегда были на первом месте, мы понимаем, что готовим футболистов не только для клуба, а и для того, чтобы защищать футбольную честь Украины.

В истории киевского «Динамо» никогда не было случая, чтобы интересы клуба были поставлены выше интересов сборной. Это наша философия, наше убеждение, наш принцип, которым мы никогда не изменяли. Мы готовы дать для сборной все, что нужно, – игроков, поля, базу… Мы понимаем всю важность выступления сборной Украины на международной арене.

- Вы довольны тем, как сыграли сборные Украины свои последние матчи?

- У команд были разные задачи – если национальная команда просто проводила контрольные игры, то команды юношей решали важные турнирные задачи – боролись за право сыграть на чемпионате Европы. Я не собираюсь критиковать работу тренеров национальной сборной, им виднее, но если руководствоваться элементарной логикой, то трудно понять, почему игроки, которые могли значительно усилить команду Александра Головко перед важнейшим матчем против Англии, играли при пустых трибунах или сидели на скамейке, когда их одногодки противостояли одной из сильнейших команд Европы?

Если бы Беседин, Цыганков, Зинченко, Матвиенко сыграли в Шеффилде, может, наши ребята и не проиграли бы. Но это мое личное мнение – я болею за все сборные, и мне кажется, что официальный матч, пусть и на молодежном уровне, принес бы названным игрокам больше пользы. А так получилось, что ради рядовой контрольной игры Украиной практически потерян шанс впервые в своей истории побороться за путевку на Олимпиаду.