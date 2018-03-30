Адриано оказался на больничной койке

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано был госпитализирован в Рио-де-Жанейро с травмой руки, сообщают местные издания.

Как выяснилось, Адриано сам порезал руку, после чего рана сильно воспалилась и ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Сам 36-летний бывший форварда опубликовал в соцсетях обращение к средствам массовой информации ничего не выдумывать и не раздувать из инцидента какую-то историю.

В конце прошлой осени Адриано неожиданно сообщил, что готов в следующем году готов возобновить карьеру. Он намеревался сделать это в родном для себя клубе "Фламенго" (последней командой форварда был американский "Майами Юнайтед", состав которого он покинул в мае 2016 года). За "Фламенго" Адриано выступал с 2000 по 2001, с 2009 по 2010 и в 2012 годах.


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