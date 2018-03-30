Ломаченко: самым сложным будет просканировать его

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий бой с Хорхе Линаресом.

"Мне безумно приятно, что я уже дорос до большой арены, - сказал Ломаченко, отвечая на вопрос корреспондента The Ring. - В принципе, Нью-Йорк и "Мэдисон-сквер-гарден" - это уже третий мой дом... Сначала я проводил поединки на маленькой арене, а теперь на большой. Линарес? Самая большая трудность с будет в начальных раундах, когда нужно будет прочувствовать, просканировать его. Начало - три-четыре раунда будет сложно".

Отметим, что венесуэлец Хорхе "Король" Линарес, комментируя предстоящий бой с украинцем, заявил, что "Василий довольно быстрый боец, но он не обладает таким ударом, который есть в моем арсенале".